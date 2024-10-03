70. yıla özel kutlama

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, HASAN ULUSOY
SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, HASAN ULUSOY
ECZACIBAŞI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
BERRAK-NEZİH BARUT
ERHAN-EMİNE KAMIŞLI
ALİ SABANCI
DALİA GARİH
NESRİN-AHMET ESİRTGEN
DURSUN ÖZBEK
EMİN HİTAY
SELÇUK TANRIVERDİ
NUMAN BALKİ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
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