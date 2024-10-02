Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede Katy Perry, Nicole Kidman ve Zendaya gibi dünyaca ünlü isimler sıra dışı tarzlarıyla göz doldurdular.
Giriş: 02 Ekim 2024 Çarşamba
NICOLE KIDMAN
KATY PERRY
ASHLEY GRAHAM
ZENDAYA
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Paris'te sıra dışı şıklar...
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede Katy Perry, Nicole Kidman ve Zendaya gibi dünyaca ünlü isimler sıra dışı tarzlarıyla göz doldurdular.
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