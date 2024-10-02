Akaretler'de sanatsal buluşma

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
ETEL BALER, AYŞE BURCU KAYA
ETEL BALER
GENEL
Sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği Artweeks Istanbul, 10. Edisyonuyla sanatseverleri ağırladı.
Suzan Sabancı
Berrin Zorlu
Nevbahar Koç
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede Katy Perry, Nicole Kidman ve Zendaya gibi dünyaca ünlü isimler sıra dışı tarzlarıyla göz doldurdular.
Bettina Machler, ailesiyle birlikte geçirdiği yazı "Gelecek yaza kadar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Derin Mermerci annesi Ender Mermerci'nin 73. yaşını özel bir sürpriz ve paylaşımla kutladı.
Rihanna, geçen yıl CEO'luğunu bıraktığı iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu için kamera karşısına geçti.
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