İnternet üzerinden program yapan psikolog Pınar Sabancı, yeni bölümün ilk konuklarını "Bugünkü ofis ziyaretçilerim" notuyla yayınlayarak jeolog Celal Şengör ve oyuncu Kerem Bürsin olduğunu duyurdu.
Giriş: 01 Ekim 2024 Salı
PINAR SABANCI, KEREM BÜRSİN
PINAR SABANCI, CELAL ŞENGÖR
CELAL ŞENGÖR, KEREM BÜRSİN
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
"Bugünkü ofis ziyaretçilerim"
İnternet üzerinden program yapan psikolog Pınar Sabancı, yeni bölümün ilk konuklarını "Bugünkü ofis ziyaretçilerim" notuyla yayınlayarak jeolog Celal Şengör ve oyuncu Kerem Bürsin olduğunu duyurdu.
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