"Bugünkü ofis ziyaretçilerim"

İnternet üzerinden program yapan psikolog Pınar Sabancı, yeni bölümün ilk konuklarını "Bugünkü ofis ziyaretçilerim" notuyla yayınlayarak jeolog Celal Şengör ve oyuncu Kerem Bürsin olduğunu duyurdu.

Giriş: 01 Ekim 2024 Salı

PINAR SABANCI, KEREM BÜRSİN

PINAR SABANCI, CELAL ŞENGÖR

CELAL ŞENGÖR, KEREM BÜRSİN

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

"Bugünkü ofis ziyaretçilerim"

İnternet üzerinden program yapan psikolog Pınar Sabancı, yeni bölümün ilk konuklarını "Bugünkü ofis ziyaretçilerim" notuyla yayınlayarak jeolog Celal Şengör ve oyuncu Kerem Bürsin olduğunu duyurdu.

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"Bugünkü ofis ziyaretçilerim"

İnternet üzerinden program yapan psikolog Pınar Sabancı, yeni bölümün ilk konuklarını "Bugünkü ofis ziyaretçilerim" notuyla yayınlayarak jeolog Celal Şengör ve oyuncu Kerem Bürsin olduğunu duyurdu.
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