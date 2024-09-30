Sanat tutkunları yeni döneme dikkat çekici bir sergi, keyifli bir söyleşi ve renkli bir buluşma ile "merhaba" dedi.
Giriş: 30 Eylül 2024 Pazartesi
DİLARA AKIN, HAMDİ AKIN, NURDAN AKGÜN
DİLARA, HAMDİ AKIN
HAMDİ AKIN
PELİN AKIN ÖZALP
EMİN HİTAY
PARİS BIÇAKÇI
GENEL
GENEL
Sanatseverlere “İçimdeki Şarkılar” sergisi...
Sanat tutkunları yeni döneme dikkat çekici bir sergi, keyifli bir söyleşi ve renkli bir buluşma ile "merhaba" dedi.
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