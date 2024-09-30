Bebek'te hafta sonu turu...

İstanbul'un elit semti Bebek, hafta sonu Ömer Koç, Maya-İbrahim Bitargil ve Tal Garih gibi cemiyet hayatından ünlü isimlerin uğrak noktası haline geldi.

Giriş: 30 Eylül 2024 Pazartesi

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

MAYA-İBRAHİM BİTARGİL

MAYA-İBRAHİM BİTARGİL

TAL GARİH

TAL GARİH

ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI

Bebek'te hafta sonu turu...

İstanbul'un elit semti Bebek, hafta sonu Ömer Koç, Maya-İbrahim Bitargil ve Tal Garih gibi cemiyet hayatından ünlü isimlerin uğrak noktası haline geldi.

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