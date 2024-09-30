İstanbul'un elit semti Bebek, hafta sonu Ömer Koç, Maya-İbrahim Bitargil ve Tal Garih gibi cemiyet hayatından ünlü isimlerin uğrak noktası haline geldi.
Giriş: 30 Eylül 2024 Pazartesi
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
MAYA-İBRAHİM BİTARGİL
MAYA-İBRAHİM BİTARGİL
TAL GARİH
TAL GARİH
ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI
Bebek'te hafta sonu turu...
İstanbul'un elit semti Bebek, hafta sonu Ömer Koç, Maya-İbrahim Bitargil ve Tal Garih gibi cemiyet hayatından ünlü isimlerin uğrak noktası haline geldi.
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