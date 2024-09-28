Alaton'un sanat gezisi

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Odunpazarı Modern Müze'sini ziyaret etti.

Giriş: 28 Eylül 2024 Cumartesi

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton'un sanat gezisi

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Odunpazarı Modern Müze'sini ziyaret etti.

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Alaton'un sanat gezisi

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