Alaton'un sanat gezisi

İstanbul Kültür Yolu Festivali başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklerle başladı.