Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Odunpazarı Modern Müze'sini ziyaret etti.
Giriş: 28 Eylül 2024 Cumartesi
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Alaton'un sanat gezisi
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Odunpazarı Modern Müze'sini ziyaret etti.
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