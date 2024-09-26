H&M Studio'nun yeni A/W24 koleksiyonu, özel bir lansman partisiyle Frankhan'da tanıtıldı.
Giriş: 26 Eylül 2024 Perşembe
ELİF EDES, PARTİDE EN ÇOK EĞLENEN İSİMLER ARASINDAYDI
FÜSUN KURAN
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
PELİN ATAY MİSAFİRLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ
DJ EMRE GARAN MÜZİKLERİYLE HERKESİ COŞTURDU
Sonbahar koleksiyonu partiyle tanıtıldı
H&M Studio'nun yeni A/W24 koleksiyonu, özel bir lansman partisiyle Frankhan'da tanıtıldı.
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