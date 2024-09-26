Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile eşi Adalet Ayayadın, kızları ve torunlarıyla birlikte Londra'yı dolaştı.
Giriş: 26 Eylül 2024 Perşembe
PINAR TALAY, AYDIN-ADALET AYAYDIN
PINAR TALAY, DELFİN AYAYDIN
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
Ailece Londra gezisi...
Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile eşi Adalet Ayayadın, kızları ve torunlarıyla birlikte Londra'yı dolaştı.
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