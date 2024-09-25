Cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel lansman etkinliğinde bir araya geldi.
Giriş: 25 Eylül 2024 Çarşamba
YASEMİN ÖZİLHAN
SANEM TEZMAN
SELİN ÖZTARHAN
MELDA KOSİF
REYHAN İPEKEL
ASLI GÜMÜŞEL
AYŞE BURCU KAYA
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
BEGÜM ÖZER
Hanımlara özel davet...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel lansman etkinliğinde bir araya geldi.
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