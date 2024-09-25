Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yapıp İngiliz Parlementosu'nu gezdi.
Giriş: 25 Eylül 2024 Çarşamba
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Sabancı, Cambridge'de konuşma yaptı
Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yapıp İngiliz Parlementosu'nu gezdi.
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