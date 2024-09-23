Genç aşıkların İtalya turu...

Genç iş insanı Hakan Sabancı ve kız arkadaşı Hande Erçel yakın dostlarının düğün töreni için İtalya'da gitti.

Giriş: 23 Eylül 2024 Pazartesi

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

Genç aşıkların İtalya turu...

Genç iş insanı Hakan Sabancı ve kız arkadaşı Hande Erçel yakın dostlarının düğün töreni için İtalya'da gitti.

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