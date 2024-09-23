Genç iş insanı Hakan Sabancı ve kız arkadaşı Hande Erçel yakın dostlarının düğün töreni için İtalya'da gitti.
Giriş: 23 Eylül 2024 Pazartesi
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Genç aşıkların İtalya turu...
Genç iş insanı Hakan Sabancı ve kız arkadaşı Hande Erçel yakın dostlarının düğün töreni için İtalya'da gitti.
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