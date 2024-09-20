Elgiz Müzesi'nin sanat derneği yararına düzenlediği geleneksel Jazz Gecesi, sanat ve jazz tutkunlarını bir arada ağırladı.
Giriş: 20 Eylül 2024 Cuma
BEYZA UYANOĞLU, DALİA GARİH
CAN ELGİZ, RAHMİ AKSUNGUR, CAN HAS
TAL GARİH, LEYLA ALATON
BERRİN-HAKAN YOLERİ
MEHTAP FERAH, DİLEK TÜRKER
DALİA GARİH
DALİA GARİH
Sanat ve jaz buuluşması...
Elgiz Müzesi'nin sanat derneği yararına düzenlediği geleneksel Jazz Gecesi, sanat ve jazz tutkunlarını bir arada ağırladı.
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