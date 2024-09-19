Sokak hayvanları yararına sergi...

İş, cemiyet ve sanat dünyasının hayvan dostu ünlü isimleri sokak hayvanları için bir araya gelerek 'MQ Retrospective 001' sergisinin özel davetine katıldılar.

Giriş: 19 Eylül 2024 Perşembe

DERİN MERMERCİ, SELİM CAN ÇELİK

DERİN MERMERCİ, AYŞE KUCUROĞLU

GENEL

GENEL

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Sokak hayvanları yararına sergi...

İş, cemiyet ve sanat dünyasının hayvan dostu ünlü isimleri sokak hayvanları için bir araya gelerek 'MQ Retrospective 001' sergisinin özel davetine katıldılar.

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