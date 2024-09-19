İş, cemiyet ve sanat dünyasının hayvan dostu ünlü isimleri sokak hayvanları için bir araya gelerek 'MQ Retrospective 001' sergisinin özel davetine katıldılar.
Giriş: 19 Eylül 2024 Perşembe
DERİN MERMERCİ, SELİM CAN ÇELİK
DERİN MERMERCİ, AYŞE KUCUROĞLU
GENEL
GENEL
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Sokak hayvanları yararına sergi...
İş, cemiyet ve sanat dünyasının hayvan dostu ünlü isimleri sokak hayvanları için bir araya gelerek 'MQ Retrospective 001' sergisinin özel davetine katıldılar.
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