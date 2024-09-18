Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Bursa Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali'nde yemek yaptı.
Giriş: 18 Eylül 2024 Çarşamba
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Festivalde yemek yaptı
Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Bursa Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali'nde yemek yaptı.
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