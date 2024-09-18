Romantik İtalya tatili...

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti birlikte İtalya'da romantik bir tatil geçirdi.

Giriş: 18 Eylül 2024 Çarşamba

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

HACI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

Romantik İtalya tatili...

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti birlikte İtalya'da romantik bir tatil geçirdi.

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