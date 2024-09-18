Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti birlikte İtalya'da romantik bir tatil geçirdi.
Giriş: 18 Eylül 2024 Çarşamba
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
HACI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Romantik İtalya tatili...
Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti birlikte İtalya'da romantik bir tatil geçirdi.
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