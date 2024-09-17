Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Zafer Yıldırım ve Levent Kızıl'ın yürüyüş rotası Boğaz hattı oldu.
Giriş: 17 Eylül 2024 Salı
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
ZAFER YILDIRIM, LEVENT KIZIL
ZAFER YILDIRIM, LEVENT KIZIL
ZAFER YILDIRIM, LEVENT KIZIL
İş dünyası Bebek'te...
Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimlerinden Haluk Dinçer, Zafer Yıldırım ve Levent Kızıl'ın yürüyüş rotası Boğaz hattı oldu.
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