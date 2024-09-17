Contemporary öncesi gala...

19. yılını kutlayan Contemporary Istanbul iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği geleneksel gala davetinde bir araya getirdi.

Giriş: 17 Eylül 2024 Salı

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ İLE BİRLİKTE ÖZEL GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.

RABİA GÜRELİ, SUZAN SABANCI, CEYDA DİNÇER, ALİ GÜRELİ

RABİA-ALİ GÜRELİ

SEVİL SABANCI, MELİSA TAPAN

CEM-ÜMİT BOYNER

MAYA BİTARGİL, RAFİ PORTAKAL

DALİA GARİH

EDA-SARP EVLİYAGİL

MIKE HARRELL, LEYLA ALATON

YASEMİN ALOĞLU

EMEK KÜLÜR

DEMET HANİF

NURİ-SELİN HAS

ESRA-ZAFER CİVELEK

CAN ELGİZ

ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

CAN HAS

AYTEN DANIŞMAN

Contemporary öncesi gala...

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