Contemporary öncesi gala...

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ İLE BİRLİKTE ÖZEL GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ İLE BİRLİKTE ÖZEL GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTILAR.
RABİA GÜRELİ, SUZAN SABANCI, CEYDA DİNÇER, ALİ GÜRELİ
RABİA-ALİ GÜRELİ
SEVİL SABANCI, MELİSA TAPAN
CEM-ÜMİT BOYNER
MAYA BİTARGİL, RAFİ PORTAKAL
DALİA GARİH
EDA-SARP EVLİYAGİL
MIKE HARRELL, LEYLA ALATON
YASEMİN ALOĞLU
EMEK KÜLÜR
DEMET HANİF
NURİ-SELİN HAS
ESRA-ZAFER CİVELEK
CAN ELGİZ
ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
CAN HAS
AYTEN DANIŞMAN
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