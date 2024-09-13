Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Giriş: 13 Eylül 2024 Cuma
KATY PERRY
TAYLOR SWIFT
SABRINA CARPENTER
TYLA
ANITTA
BENSON BOONE
LENNY KRAVITZ
MTV Ödülleri sahiplerini buldu
Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.
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