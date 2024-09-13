"Georg Baselitz: Son On Yıl" sanatseverlere kapılarını açtı

GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI'YI İŞ İNSANI HALUK DİNÇER OĞLU HALUK DİNÇER VE KIZI CEYDA DİNÇER'DE YALNIZ BIRAKMADI.
GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI'YI İŞ İNSANI HALUK DİNÇER OĞLU HALUK DİNÇER VE KIZI CEYDA DİNÇER'DE YALNIZ BIRAKMADI.
ÖZEL SANAT DAVETİNİN EV SAHİPLERİNDEN SUZAN SABANCI VE DR. NAZAN ÖLÇER; GÜLER SABANCI'YI BİRLİKTE AĞIRLADILAR
GÜLER SABANCI GECEDE SANAT ESERLERİNİ YAKINDAN İNCELEDİ.
SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER
İŞ İNSANI CEM HAKKO SANATLA DOLU GECEDE YERİNİ ALMIŞTI.
DALİA GARİH
MIKE HARRELL, LEYLA ALATON
MELİSA TAPAN
METİN-ZEYNEP FADILLIOĞLU
TANSA EKŞİOĞLU
RAFİ PORTAKAL, MAYA BİTARGİL
RABİA-ALİ GÜRELİ
ESRA CİVELEK
KEREM KAMIŞLI
ATIL KUTOĞLU
CAN ELGİZ
NESRİN ESİRTGEN
CAN-SEVDA ELGİZ
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.