"Georg Baselitz: Son On Yıl" sanatseverlere kapılarını açtı

"Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışı; iş,sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi.

Giriş: 13 Eylül 2024 Cuma

GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI'YI İŞ İNSANI HALUK DİNÇER OĞLU HALUK DİNÇER VE KIZI CEYDA DİNÇER'DE YALNIZ BIRAKMADI.

ÖZEL SANAT DAVETİNİN EV SAHİPLERİNDEN SUZAN SABANCI VE DR. NAZAN ÖLÇER; GÜLER SABANCI'YI BİRLİKTE AĞIRLADILAR

GÜLER SABANCI GECEDE SANAT ESERLERİNİ YAKINDAN İNCELEDİ.

SUZAN SABANCI, HALUK DİNÇER

İŞ İNSANI CEM HAKKO SANATLA DOLU GECEDE YERİNİ ALMIŞTI.

DALİA GARİH

MIKE HARRELL, LEYLA ALATON

MELİSA TAPAN

METİN-ZEYNEP FADILLIOĞLU

TANSA EKŞİOĞLU

RAFİ PORTAKAL, MAYA BİTARGİL

RABİA-ALİ GÜRELİ

ESRA CİVELEK

KEREM KAMIŞLI

ATIL KUTOĞLU

CAN ELGİZ

NESRİN ESİRTGEN

CAN-SEVDA ELGİZ

"Georg Baselitz: Son On Yıl" sanatseverlere kapılarını açtı

"Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışı; iş,sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi.

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