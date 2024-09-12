Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde başlayan "Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışı, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
Giriş: 12 Eylül 2024 Perşembe
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, DR. NAZAN ÖLÇER
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
‘Georg Baselitz: Son On Yıl’ sergisi...
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde başlayan "Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışı, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
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