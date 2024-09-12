‘Georg Baselitz: Son On Yıl’ sergisi...

Moda sanat buluşması...

İstanbul Modern’de özel bir eğitim programı olarak tasarlanan Eco Art Lab kapsamında sanatçı Güneş Terkol ile “Hikaye Ağacı Dikim Atölyesi” düzenlendi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu’nun ev sahipliğinde “Döngüye Saygı” mottosuyla düzenlenen etkinliğe, aralarında Nazlı Sabancı ve Aslı Gümüşel gibi isimler katıldı.