Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Beyonce, "Şöhret bazen bir hapishane gibi hissettiriyor" dedi
Giriş: 12 Eylül 2024 Perşembe
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
"Şöhret bir hapishane gibi"
Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Beyonce, "Şöhret bazen bir hapishane gibi hissettiriyor" dedi
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