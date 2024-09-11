Selena Gomez milyarder oldu

Selena Gomez, büyük ölçüde kendi kozmetik markasının başarısıyla yükselişi sayesinde resmen milyarder statüsüne ulaştı

Giriş: 11 Eylül 2024 Çarşamba

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

SELENA GOMEZ

Selena Gomez milyarder oldu

Selena Gomez, büyük ölçüde kendi kozmetik markasının başarısıyla yükselişi sayesinde resmen milyarder statüsüne ulaştı

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