Selena Gomez, büyük ölçüde kendi kozmetik markasının başarısıyla yükselişi sayesinde resmen milyarder statüsüne ulaştı
Giriş: 11 Eylül 2024 Çarşamba
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
Selena Gomez milyarder oldu
Selena Gomez, büyük ölçüde kendi kozmetik markasının başarısıyla yükselişi sayesinde resmen milyarder statüsüne ulaştı
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