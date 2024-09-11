İngiliz Ticaret Odası Türkiye, bu yılki geleneksel "Yaz Sonu Partisi"ni İstanbul'un tarihi mekanlarından Rahmi Koç Müzesi'nde düzenledi.
Giriş: 11 Eylül 2024 Çarşamba
RAHMİ KOÇ
LEYLA ALATON, MIKE HARRELL
CANSEN BAŞARAN SYMES
ZEYNEP-BERKAY TULPAR
GENEL
Koç Müzesi’nde yaza veda partisi...
İngiliz Ticaret Odası Türkiye, bu yılki geleneksel "Yaz Sonu Partisi"ni İstanbul'un tarihi mekanlarından Rahmi Koç Müzesi'nde düzenledi.
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