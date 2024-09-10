Odunpazarı Modern Müze 5. yılını “Ehlikeyif” sergisiyle kutladı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU RANA-EROL TABANCA ÇİFTİYLE SERGİDE BİR ARAYA GELDİ.
İŞ İNSANI CEM HAKKO EHLİKEYF SERGİSİNİ GEZDİ.
CEM-ÜMİT BOYNER ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.
İŞ İNSANI ALİ SABANCI'DA ÖZEL DAVET İÇİN ESKİŞEHİR'DEYDİ...
AYŞEN-HÜSNÜ ÖZYEĞİN
BİLGÜN DERELİ, METİN ANTER, AYŞE BOYNER
ELİF BOYNER
BETTINA MACHLER
YASEMİN ALOĞLU
Odunpazarı Modern Müze, kuruluşunun 5. yılını gerçekleştirdiği "Ehlikeyif" sergisinin açılışıyla kutladı.
Suzan Sabancı
Berrin Zorlu
Nevbahar Koç
Odunpazarı Modern Müze, kuruluşunun 5. yılını gerçekleştirdiği “Ehlikeyif” sergisinin açılışıyla kutladı.
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