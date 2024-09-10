Odunpazarı Modern Müze 5. yılını “Ehlikeyif” sergisiyle kutladı

Odunpazarı Modern Müze, kuruluşunun 5. yılını gerçekleştirdiği "Ehlikeyif" sergisinin açılışıyla kutladı.

Giriş: 10 Eylül 2024 Salı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU RANA-EROL TABANCA ÇİFTİYLE SERGİDE BİR ARAYA GELDİ.

İŞ İNSANI CEM HAKKO EHLİKEYF SERGİSİNİ GEZDİ.

CEM-ÜMİT BOYNER ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILARAK ESERLERİ İNCELEDİ.

İŞ İNSANI ALİ SABANCI'DA ÖZEL DAVET İÇİN ESKİŞEHİR'DEYDİ...

AYŞEN-HÜSNÜ ÖZYEĞİN

BİLGÜN DERELİ, METİN ANTER, AYŞE BOYNER

ELİF BOYNER

BETTINA MACHLER

YASEMİN ALOĞLU

Odunpazarı Modern Müze 5. yılını “Ehlikeyif” sergisiyle kutladı

Odunpazarı Modern Müze, kuruluşunun 5. yılını gerçekleştirdiği "Ehlikeyif" sergisinin açılışıyla kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modayı seviyor

Suzan Sabancı
Renkli uyum

Berrin Zorlu
Tarz kombinler

Nevbahar Koç
Odunpazarı Modern Müze 5. yılını “Ehlikeyif” sergisiyle kutladı

Odunpazarı Modern Müze, kuruluşunun 5. yılını gerçekleştirdiği “Ehlikeyif” sergisinin açılışıyla kutladı.

Prenses Kate Middleton hastalığı yendi!

Prenses Kate Middleton, kanser teşhisi sonrası başladığı kemoterapi sürecini tamamladığını samimi görüntülerin olduğu bir aile videosuyla duyurdu.
Ailece bir arada kutlama...

İş insanı Süleyman Orakçıoğlu ve Ahu Orakçıoğlu çifti Emir Orakçıoğlu'nun yeni yaşını ailece bir araya gelerek kutladılar.
Boynerler'in sanat turu...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, Odunpazarı Modern Müze'sini ziyaret ederek birlikte eserleri inceledi.
Aslan Kemal Gülman evleniyor...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın oğulları Aslan Kemal Gülman evlenme kararı alarak sevgilisi Mariam Mekhdieva'ya evlenme teklifi etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.