Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, Odunpazarı Modern Müze'sini ziyaret ederek birlikte eserleri inceledi.
Giriş: 10 Eylül 2024 Salı
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
Boynerler'in sanat turu...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, Odunpazarı Modern Müze'sini ziyaret ederek birlikte eserleri inceledi.
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