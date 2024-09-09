Türkiye Pist Şampiyonası’nda liderler belli oldu AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, dokuz yıl aradan sonra İstanbul Park'ta düzenlendi. Türkiye'nin uluslararası standartlardaki tek yarış pisti olan İstanbul Park, bu yarışlarla yeniden otomobil sporlarına ev sahipliği yaparak büyük bir özlemi sona erdirdi.