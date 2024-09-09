AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, dokuz yıl aradan sonra İstanbul Park'ta düzenlendi. Türkiye'nin uluslararası standartlardaki tek yarış pisti olan İstanbul Park, bu yarışlarla yeniden otomobil sporlarına ev sahipliği yaparak büyük bir özlemi sona erdirdi.
Giriş: 09 Eylül 2024 Pazartesi
CEM HAKKO
ÖMER ŞAMLI, SİNAN ÇİFTÇİ, ZEKAİ ÖZEN
METİN ÇALIŞKAN, BERKAY AKÇA, AZİZHAN KAYA
EREN ÜÇLERTOPRAĞI, SAFA KOCAOĞLU
NİSA ERSOY, EREN ÜÇLERTOPRAĞI, SAFA KOCAOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Türkiye Pist Şampiyonası’nda liderler belli oldu
AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, dokuz yıl aradan sonra İstanbul Park'ta düzenlendi. Türkiye'nin uluslararası standartlardaki tek yarış pisti olan İstanbul Park, bu yarışlarla yeniden otomobil sporlarına ev sahipliği yaparak büyük bir özlemi sona erdirdi.
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