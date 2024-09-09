Venedik kentinin Lido Yarımadası'nda başlayan dünyanın en eski sinema festivali, dün geceki ödül töreniyle sona erdi.
Giriş: 09 Eylül 2024 Pazartesi
PEDRO ALMODOVAR
MURAT FIRATOĞLU
SARAH FRIEDLAND
ÖDÜL SAHİPLERİ SAHNEDE DUYGUSAL KONUŞMALAR YAPTI.
ÜNLÜ İSİMLER KIRMIZI HALIDA ŞIKIK YARIŞINA GİRDİ.
SİYAH VE İDDİALI TARZLAR FESTİVALDE DİKKAT ÇEKTİ.
KAPANIŞ GECESİNE İKONİK TARZLAR DAMGA VURDU
GENEL
GENEL
81. Venedik Film Festivali sona erdi
Venedik kentinin Lido Yarımadası'nda başlayan dünyanın en eski sinema festivali, dün geceki ödül töreniyle sona erdi.
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