Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel dostlarıyla birlikte yeni yaşlarını kutladılar. Çifte kutlama yapan grup teknede dans edip pasta kesti.
Giriş: 09 Eylül 2024 Pazartesi
ARZU SABANCI VE ASLI GÜMÜŞEL DOĞUM GÜNLERİNİ BİRLİKTE KUTLADILAR.
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, FATOŞ MİLDON
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, FATOŞ MİLDON
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, FATOŞ MİLDON
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Çifte doğum günü...
Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel dostlarıyla birlikte yeni yaşlarını kutladılar. Çifte kutlama yapan grup teknede dans edip pasta kesti.
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