Spor tutkunu ünlü isimler hafta sonunu Bebek'te değerlendirdiler. Edvina Sponza, İbrahim Kutluay, Lara Türker-Ömer Ünsal ve TaL Garih gibi isimler caddelerde yürüyüş yaptılar.
Giriş: 09 Eylül 2024 Pazartesi
EDVİNA SPONZA VE İBRAHİM KUTLUAY ÇİFTİ BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR.
EDVİNA SPONZ, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZ, İBRAHİM KUTLUAY
LARA TÜRKER-ÖMER ÜNSAL
LARA TÜRKER-ÖMER ÜNSAL
LARA TÜRKER-ÖMER ÜNSAL
MALKOÇ SUALP- SİMİL ERBEL
MALKOÇ SUALP- SİMİL ERBEL
TAL GARİH
TAL GARİH
Bebek'te hafta sonu...
Spor tutkunu ünlü isimler hafta sonunu Bebek'te değerlendirdiler. Edvina Sponza, İbrahim Kutluay, Lara Türker-Ömer Ünsal ve TaL Garih gibi isimler caddelerde yürüyüş yaptılar.
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