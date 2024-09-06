"İstanbul'un Fatih'i"

Yaz tatilini bitirip İstanbul'a dönen Yasemin Özilhan İstanbul'un tarihi semtlerinden Fatih'i karış karış gezerek ünlü lezzetlerini tattı.

Giriş: 06 Eylül 2024 Cuma

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

"İstanbul'un Fatih'i"

Yaz tatilini bitirip İstanbul'a dönen Yasemin Özilhan İstanbul'un tarihi semtlerinden Fatih'i karış karış gezerek ünlü lezzetlerini tattı.

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