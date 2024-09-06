Yaz tatilini bitirip İstanbul'a dönen Yasemin Özilhan İstanbul'un tarihi semtlerinden Fatih'i karış karış gezerek ünlü lezzetlerini tattı.
Giriş: 06 Eylül 2024 Cuma
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
"İstanbul'un Fatih'i"
Yaz tatilini bitirip İstanbul'a dönen Yasemin Özilhan İstanbul'un tarihi semtlerinden Fatih'i karış karış gezerek ünlü lezzetlerini tattı.
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