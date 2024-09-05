Dua Lipa, 29'uncu yaşını yakın arkadaşları ve oyuncu sevgilisi Callum Turner ile Ibiza tatilinde kutladı.
Giriş: 05 Eylül 2024 Perşembe
DUA LİPA, CALLUM TURNER
DUA LİPA
DUA LİPA, CALLUM TURNER
DUA LİPA, CALLUM TURNER
GENEL
Lipa'ya doğum günü tatili...
Dua Lipa, 29'uncu yaşını yakın arkadaşları ve oyuncu sevgilisi Callum Turner ile Ibiza tatilinde kutladı.
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