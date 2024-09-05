Moda tutkunu alışveriş severler, festival coşkusunu Boğaz'da düzenlenen etkinlikle yaşadılar.
Giriş: 05 Eylül 2024 Perşembe
BERNA ÇEBİ
EDA KOSİF
ASLI GÜMÜŞEL
SERAP SARI
NAROD, ŞERMİN ÇETİNKAYA
PARİS BIÇAKCI
HANDE TEVER TAN
Alışveriş tutkunları Boğaz'da buluştu
Moda tutkunu alışveriş severler, festival coşkusunu Boğaz'da düzenlenen etkinlikle yaşadılar.
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