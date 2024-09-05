Eşi Hacı Sabancı'yla birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla birlikte deniz keyfi yaptı.
Giriş: 05 Eylül 2024 Perşembe
NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
NAZLI, ARZU ALARA SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI-HACI, ARZU ALARA SABANCI
NAZLI-HACI, ARZU ALARA SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
Sabancı, kızıyla denize girdi
Eşi Hacı Sabancı'yla birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla birlikte deniz keyfi yaptı.
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