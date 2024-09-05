Sabancı, kızıyla denize girdi

Eşi Hacı Sabancı'yla birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla birlikte deniz keyfi yaptı.

Giriş: 05 Eylül 2024 Perşembe

NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

NAZLI, ARZU ALARA SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI-HACI, ARZU ALARA SABANCI

NAZLI-HACI, ARZU ALARA SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

Sabancı, kızıyla denize girdi

Eşi Hacı Sabancı'yla birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçiren Nazlı Sabancı, Arzu Alara'yla birlikte deniz keyfi yaptı.

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