Yazı müdavimi olduğu Bodrum'da geçiren Elif Dürüst, İstanbul'a dönmeden önce yakın dostlarıyla gece eğlendi.
Giriş: 04 Eylül 2024 Çarşamba
ELİF DÜRÜST, EDİS
ELİF DÜRÜST, TEOMAN
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Sanatçı dostlarıyla eğlendi
Yazı müdavimi olduğu Bodrum'da geçiren Elif Dürüst, İstanbul'a dönmeden önce yakın dostlarıyla gece eğlendi.
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