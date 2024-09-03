Renkli uyum

BERRİN ZORLU
Berrin Zorlu
Suzan Sabancı
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can-Deniz Hakko çifti oğulları Leo Cem ve anneleri Bettina Machler ile birlikte İsviçre'nin Alpler'ine yolculuk yaptılar.
Dünyaca ünlü isimler sinemaya duyulan tutkuyu kutlamak için özel partide bir araya geldiler.
Bilgün Dereli; kızları Ayşe Boyner ve Emine Boyner ile bitlikte Cunda'da kısa bir tatil yaptı.
Cemiyet hayatından ünlü isimler, sokak canları için yapılan Yenikapı'daki mitinge katıldı
Ünlü oyuncu George Clooney ile avukat eşi Amal Clooney, Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti. 60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Brad Pitt, 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile festivalde yerini aldı
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