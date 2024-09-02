Sokak hayvanlarını korumak için bir aradalar...

Cemiyet hayatından ünlü isimler, sokak canları için yapılan Yenikapı'daki mitinge katıldı

Giriş: 02 Eylül 2024 Pazartesi

DERİN MERMERCİ, AJDA PEKKAN GİBİ BİRÇOK HAYVANSEVER YENİKAPI'DAKİ MİTİNGE KATILDI

ŞEBNEM ÇAPA VE CANDAN VARNALI DA MİTİNGDEYDİ

ŞEBNEM ÇAPA, SOSYAL MEDYADAN HAYVANSEVERLERİ MİTİNGE ÇAĞIRDI

ŞEBNEM ÇAPA VE DERİN MERMERCİ'NİN DE ARALARINDA OLDUĞU GRUP, 'DİLİMİZ AYNI' DİYEREK SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sokak hayvanlarını korumak için bir aradalar...

Cemiyet hayatından ünlü isimler, sokak canları için yapılan Yenikapı'daki mitinge katıldı

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