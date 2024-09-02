ŞEBNEM ÇAPA, SOSYAL MEDYADAN HAYVANSEVERLERİ MİTİNGE ÇAĞIRDI
ŞEBNEM ÇAPA VE DERİN MERMERCİ'NİN DE ARALARINDA OLDUĞU GRUP, 'DİLİMİZ AYNI' DİYEREK SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Sokak hayvanlarını korumak için bir aradalar...
Cemiyet hayatından ünlü isimler, sokak canları için yapılan Yenikapı'daki mitinge katıldı
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