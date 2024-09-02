Tatilden döndü maça gitti

Venedik Film Festivali'nin özel konukları...

Ünlü oyuncu George Clooney ile avukat eşi Amal Clooney, Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti. 60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Brad Pitt, 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile festivalde yerini aldı