Bayram coşkusu...

İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Giriş: 31 Ağustos 2024 Cumartesi

NEŞE GÖNÜL, MONİK İPEKEL VE FERYAL GÜLMAN,  İİSTANBUL VALİLİĞİNCE DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONUNA KATILDI

LEVENT KIZIL, BAYRAM COŞKUSU YAŞAYAN ÜNLÜ İSİMLERDENDİ

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

 

FERYAL GÜLMAN

 

NEŞE GÖNÜL

Bayram coşkusu...

İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı

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