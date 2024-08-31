İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı
Giriş: 31 Ağustos 2024 Cumartesi
NEŞE GÖNÜL, MONİK İPEKEL VE FERYAL GÜLMAN, İİSTANBUL VALİLİĞİNCE DÜZENLENEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONUNA KATILDI
LEVENT KIZIL, BAYRAM COŞKUSU YAŞAYAN ÜNLÜ İSİMLERDENDİ
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
NEŞE GÖNÜL
Bayram coşkusu...
İş ve cemiyet hayatından ünlü isimler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı
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