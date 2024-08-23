İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle Bodrum'da bir araya geldi.
Giriş: 23 Ağustos 2024 Cuma
ARZU SABANCI,
ARZU SABANCI, BERNA ÇEBİ, BERRİN ZORLU, ASLI GÜMÜŞEL, SİBEL KERİMOĞLU
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Epos 7 Bodrum'da bir arada...
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle Bodrum'da bir araya geldi.
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