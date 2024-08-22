Koç'tan Beşiktaş'a özel uğurlama...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Lugano maçı öncesinde takımı İsviçre'ye uğurladı.

Giriş: 22 Ağustos 2024 Perşembe

HASAN ARAT, GIOVANNI VAN BRONCKHORST, RAHMİ KOÇ, HÜSNÜ ÖZYEĞİN, CIRO IMMOBILE,

RAHMİ KOÇ, GEDSON FERNANDES

RAHMİ KOÇ, HASAN ARAT

GENEL

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Koç'tan Beşiktaş'a özel uğurlama...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Lugano maçı öncesinde takımı İsviçre'ye uğurladı.

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