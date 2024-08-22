Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Lugano maçı öncesinde takımı İsviçre'ye uğurladı.
Giriş: 22 Ağustos 2024 Perşembe
HASAN ARAT, GIOVANNI VAN BRONCKHORST, RAHMİ KOÇ, HÜSNÜ ÖZYEĞİN, CIRO IMMOBILE,
RAHMİ KOÇ, GEDSON FERNANDES
RAHMİ KOÇ, HASAN ARAT
GENEL
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'tan Beşiktaş'a özel uğurlama...
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Lugano maçı öncesinde takımı İsviçre'ye uğurladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.