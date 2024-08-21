İki yıl önce Ben Affleck ile nikâh masasına oturan Jennifer Lopez, Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı
Giriş: 21 Ağustos 2024 Çarşamba
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor
İki yıl önce Ben Affleck ile nikâh masasına oturan Jennifer Lopez, Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı
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