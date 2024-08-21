Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor

İki yıl önce Ben Affleck ile nikâh masasına oturan Jennifer Lopez, Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı

Giriş: 21 Ağustos 2024 Çarşamba

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK

Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor

İki yıl önce Ben Affleck ile nikâh masasına oturan Jennifer Lopez, Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor

İki yıl önce Ben Affleck ile nikâh masasına oturan Jennifer Lopez, Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı
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