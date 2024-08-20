Babasının soyadını resmen sildi!

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh, 'Jolie-Pitt' şeklinde olan soyadını 'Jolie' olarak mahkeme kararıyla resmen değiştirdi

Giriş: 20 Ağustos 2024 Salı

ANGELINA, SHILOH JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

ANGELINA JOLIE

BRAD PITT, SHILOH JOLIE

SHILOH JOLIE

Babasının soyadını resmen sildi!

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh, 'Jolie-Pitt' şeklinde olan soyadını 'Jolie' olarak mahkeme kararıyla resmen değiştirdi

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