Yazı Bodrum'da demirli lüks teknelerinde geçiren Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızlarının doğum gününü aile arasında kutladılar.
Giriş: 20 Ağustos 2024 Salı
HACI VE NAZLI SABANCI ÇİFTİ BODRUM'DA DEMİRLİ TEKNELERİNDE KIZLARI ARZU ALARA'NIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR.
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Teknede doğum günü...
Yazı Bodrum'da demirli lüks teknelerinde geçiren Hacı-Nazlı Sabancı çifti kızlarının doğum gününü aile arasında kutladılar.
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