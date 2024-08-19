İbiza'da aşk tatili...

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Allan Hakko ve kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu birlikte İbiza'da tatil yapıyor.

Giriş: 19 Ağustos 2024 Pazartesi

ALLAN HAKKO SEVGİLİSİ SELİN YAĞCIOĞLU İLE BİRLİKTE İBİZA'DA TATİL YAPIYOR

SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

ALLAN HAKKO, SELİN YAĞCIOĞLU

İbiza'da aşk tatili...

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Allan Hakko ve kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu birlikte İbiza'da tatil yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç modası...

Caroline Koç
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Timur çiftinden dostlarına ziyaret

İş insanı Erden Timur eşi Emine Timur ile birlikte Zodyak botla açılarak Bodrum'da tatil yapan dostları Fatih Terim’i ziyaret ettiler.
Alain Delon hayatını kaybetti

Fransız sinemasının efsanevi ismi Alain Delon, 88 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca 90'dan fazla filmde rol alan oyuncu, son zamanlarda artan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu
İbiza'da aşk tatili...

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Allan Hakko ve kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu birlikte İbiza'da tatil yapıyor.
Affleck'i eski eşi yalnız bırakmadı!

Ben Affleck'i 52'nci yaşına girdiği günde eski eşi Jennifer Garner yalnız bırakmadı. Evliliğinde sorun yaşadığı bilinen şimdiki eşi Jennifer Lopez ise kendi doğum gününden fotoğraflar paylaşmakla yetindi
Çeşme'de aile yemeği!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile eşi Engin Altan Düzyatan Çeşme'deki evlerinin bahçesinde yemek vererek ailelerini ağırladılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.