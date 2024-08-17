Ben Affleck'i 52'nci yaşına girdiği günde eski eşi Jennifer Garner yalnız bırakmadı. Evliliğinde sorun yaşadığı bilinen şimdiki eşi Jennifer Lopez ise kendi doğum gününden fotoğraflar paylaşmakla yetindi
Giriş: 17 Ağustos 2024 Cumartesi
BEN AFFLECK, JENNIFER GARNER
BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ
BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ
Affleck'i eski eşi yalnız bırakmadı!
Ben Affleck'i 52'nci yaşına girdiği günde eski eşi Jennifer Garner yalnız bırakmadı. Evliliğinde sorun yaşadığı bilinen şimdiki eşi Jennifer Lopez ise kendi doğum gününden fotoğraflar paylaşmakla yetindi
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