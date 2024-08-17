Affleck'i eski eşi yalnız bırakmadı!

Ben Affleck'i 52'nci yaşına girdiği günde eski eşi Jennifer Garner yalnız bırakmadı. Evliliğinde sorun yaşadığı bilinen şimdiki eşi Jennifer Lopez ise kendi doğum gününden fotoğraflar paylaşmakla yetindi

Giriş: 17 Ağustos 2024 Cumartesi

BEN AFFLECK, JENNIFER GARNER

BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ

BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ

BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ

BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ

BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ

BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ

BEN AFFLECK-JENNIFER LOPEZ

Affleck'i eski eşi yalnız bırakmadı!

Ben Affleck'i 52'nci yaşına girdiği günde eski eşi Jennifer Garner yalnız bırakmadı. Evliliğinde sorun yaşadığı bilinen şimdiki eşi Jennifer Lopez ise kendi doğum gününden fotoğraflar paylaşmakla yetindi

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Affleck'i eski eşi yalnız bırakmadı!

Ben Affleck'i 52'nci yaşına girdiği günde eski eşi Jennifer Garner yalnız bırakmadı. Evliliğinde sorun yaşadığı bilinen şimdiki eşi Jennifer Lopez ise kendi doğum gününden fotoğraflar paylaşmakla yetindi
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