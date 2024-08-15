İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Alp Dağları'daki adrenalin dolu tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 15 Ağustos 2024 Perşembe
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Alp Dağları'nda gezdi
İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Alp Dağları'daki adrenalin dolu tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.
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