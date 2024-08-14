Cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri, Bodrum'da Öznur Yakın'ın ev sahipliği yaptığı davette bir araya geldiler.
Giriş: 14 Ağustos 2024 Çarşamba
HALDUN KİLİT, ÖZNUR YAKIN, MERT EGE
ÖZNUR YAKIN
MELTEM GÖKHAN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
RABİA-ALİ GÜRELİ
GENEL
GENEL
GENEL
Bodrum'da sanat ve mücevher buluşması...
Cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleri, Bodrum'da Öznur Yakın'ın ev sahipliği yaptığı davette bir araya geldiler.
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