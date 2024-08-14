Bodrum'da tatil yapan İzzet-Roksi Garih çifti, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. Sıcağa aldırış etmeyen Garihler şezlogda uzun süre güneşlendiler.
Giriş: 14 Ağustos 2024 Çarşamba
İZZET VE ROKSİ GARİH ÇİFTİ DENİZ ENARINDA GÜNEŞLENDİLER.
İZZET-ROKSİ GARİH
İZZET-ROKSİ GARİH
İZZET-ROKSİ GARİH
İZZET-ROKSİ GARİH
İZZET GARİH
Garihler'in güneş banyosu...
Bodrum'da tatil yapan İzzet-Roksi Garih çifti, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. Sıcağa aldırış etmeyen Garihler şezlogda uzun süre güneşlendiler.
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