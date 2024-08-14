Garihler'in güneş banyosu...

Bodrum'da tatil yapan İzzet-Roksi Garih çifti, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. Sıcağa aldırış etmeyen Garihler şezlogda uzun süre güneşlendiler.

Giriş: 14 Ağustos 2024 Çarşamba

İZZET VE ROKSİ GARİH ÇİFTİ DENİZ ENARINDA GÜNEŞLENDİLER.

İZZET-ROKSİ GARİH

İZZET-ROKSİ GARİH

İZZET-ROKSİ GARİH

İZZET-ROKSİ GARİH

İZZET GARİH

Garihler'in güneş banyosu...

Bodrum'da tatil yapan İzzet-Roksi Garih çifti, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. Sıcağa aldırış etmeyen Garihler şezlogda uzun süre güneşlendiler.

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