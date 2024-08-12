İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.
Giriş: 12 Ağustos 2024 Pazartesi
BEYHAN-ADİL BENARDETE
NİHAT ÖZDEMİR
ZEKİ ZORLU
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
ŞERMİN ÖZTÜRK, SERDAL ERDOĞAN
ALİ CAN-DERYA TÜRKOĞLU
EREN UYAR, YAVUZ ÜNGÖR
GENEL
GENEL
GENEL
Golf tutkunları buluştu
İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.
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