Golf tutkunları buluştu

İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.

Giriş: 12 Ağustos 2024 Pazartesi

BEYHAN-ADİL BENARDETE

NİHAT ÖZDEMİR

ZEKİ ZORLU

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

ŞERMİN ÖZTÜRK, SERDAL ERDOĞAN

 

ALİ CAN-DERYA TÜRKOĞLU

EREN UYAR, YAVUZ ÜNGÖR

GENEL

GENEL

GENEL

Golf tutkunları buluştu

İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.

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